Hazine, iki ihalede 7,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlenen iki tahvil ihalesinde 7 milyar 728 milyon TL borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 2 milyar 418 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 5 milyar 310 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 7 milyar 728 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 ay vadeli kuponsuz tahvil ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

15 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesinde satışların net satış 1 milyar 231 milyon TL olarak gerçekleşirken ihaleye 4 milyar 448 milyon TL nominal teklif geldi. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 11,14 oldu.

7 yıl vadeli değişken faizli tahvil İhalesinde ise net satış 1 milyar 187 milyon TL oldu. İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 7,17, ortalama yüzde 7,21, en yüksek yüzde 7,23 oldu.







