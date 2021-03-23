Hazine iki tahvil ihalesiyle 6,1 milyar TL borçlandı

Hazine 5 yıl vadeli iki tahvilde toplamda 6,1 milyar TL satış gerçekleştirdi

23.03.2021 15:50:000
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Hazine iki tahvil ihalesiyle 6,1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 yıllık TÜFE endeksli tahvil ihalesinde 1,84 milyar TL’lik teklife karşılık 1,54 milyar TL net satış gerçekleştirildi. Bu ihalede reel bileşik faiz yüzde 2,78 olarak kaydedildi.

5 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilde dönemsel faiz yüzde 4,43 oldu. Bu tahvilde 2,36 milyar TL’lik teklife karşılık 1,53 milyar TL’lik net satış gerçekleştirildi.

İhale öncesi 3 milyar TL'lik satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 yıllık TÜFE’ye endeksli, 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli tahvilde kamuya satış yapılmazken, piyasa yapıcılara 1,9 milyar TL’lik satış gerçekleştirildi. Piyasa yapıcıların ROT teklifi 3,08 milyar TL oldu.

5 yıllık TLREF’e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilde piyasa yapıcıların 1,7 milyar TL’lik teklifine karşı 1,1 milyar TL’lik satış yapıldı. Bu tahvilde de kamuya satış yapılmadı.

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