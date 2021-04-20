Hazine iki tahville 9,1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahville toplamda 9,1 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesinde 3,5 milyar TL’lik teklife karşılık 1,63 milyar TL’lik net satış gerçekleştirildi.

7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde ise dönemsel faiz yüzde 7,28 oldu.

Bu tahvile gelen 1,22 milyar TL’lik teklife karşılık 603 milyon TL net satış gerçekleştirildi.

İhale öncesi 6,9 milyar TL borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi kamudan gelen 5,05 milyar liralık tekliflerin tamamını karşılarken, piyasa yapıcılardan gelen 1,01 milyar liralık teklife karşılık 650 milyon liralık satış gerçekleştirdi.

Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde ise kamudan gelen 700 milyon liralık tekliflerin tamamını karşıladı.

Bu tahvilde piyasa yapıcıların teklifi 705 milyon lira olurken, 500 milyon liralık satış yapıldı.