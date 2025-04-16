Hazine kira sertifikası ve devlet tahvili ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde, kira sertifikası ve devlet tahvili ihracının sonucuna ilişkin duyuruya yer verildi.

16.04.2025 09:34:380
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Hazine kira sertifikası ve devlet tahvili ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kira sertifikası ve devlet tahvili ihracı yaptı. Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ve devlet tahvili ihracının sonucuna ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 213 milyon 125 bin dolar tutarında 16 Nisan valörlü, 15 Nisan itfa tarihli kira sertifikası ve 1 milyar 473 milyon 749 bin dolar tutarında 16 Nisan valörlü, 15 Nisan itfa tarihli devlet tahvili ihraç edildi.

Söz konusu ihraçlar için 1 milyar 686 milyon 874 bin dolar teklif gelirken, bu tekliflerin tamamı karşılandı.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

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