Hazine nakit dengesi 397,6 milyar açık verdi

Kur farklarından kaynaklanan artış 13 milyar 512 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında 175 milyar 534 milyon lira azalış görüldü.

8.03.2025 09:15:000
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Hazine nakit dengesi 397,6 milyar açık verdi

Hazine nakit dengesi, geçen ay 397 milyar 602 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 693 milyar 187 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 97 milyar 289 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 959 milyar 56 milyon lira, faiz ödemeleri ise 138 milyar 233 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 265 milyar 870 milyon lira açık verdi. Şubat ayında nakit dengesinde, 397 milyar 602 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 13 milyar 512 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında 175 milyar 534 milyon lira azalış görüldü.

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