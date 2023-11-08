Hazine nakit dengesi, ekimde açık verdi

Kur farklarından kaynaklanan artış 12 milyar 993 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 10 milyar 26 milyon lira azalış görüldü.

8.11.2023 09:30:150
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Hazine nakit dengesi, ekimde açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 481 milyar 287 milyon lira, nakit giderleri 563 milyar 534 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 507 milyar 69 milyon lira, faiz ödemeleri ise 56 milyar 465 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 25 milyar 782 milyon lira açık verdi. Ekim ayında nakit dengesinde, 82 milyar 247 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 12 milyar 993 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 10 milyar 26 milyon lira azalış görüldü.

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