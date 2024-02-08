Hazine nakit dengesi yılın ilk ayında açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre; hazine nakit dengesi Ocak ayında 206,8 milyar lira açık verdi. Bir önceki ay ise hazine nakit dengesi açığı 197 milyar lira olarak kaydedilmişti.

8.02.2024 09:47:370
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Hazine nakit dengesi yılın ilk ayında açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine nakit dengesi Ocak ayında 206,8 milyar lira açık verdi. Önceki açık 197 milyar lira olarak kaydedilmişti. Ocak ayında faiz dışı nakit dengesi 99,6 milyar lira açık verirken Aralık'ta söz konusu veri 169,4 milyar lira olarak izlenmişti. Ocak ayında gelirler 621,7 milyar lira olurken faiz dışı giderler 721,3 milyar lira, faiz ödemeleri de 107,2 milyara lira olarak gerçekleşti.


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