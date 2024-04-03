Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' yorumu

Şimşek: Fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız...

3.04.2024 10:29:070
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamları hakkında, "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Mart ayı enflasyon rakamları hakkında değerlendirmede bulundu. Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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