Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'yeni finansman' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AAYB) Türkiye'ye art arda sağlanan finansman desteklerine ilişkin, "Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'deki projelere kaynak sağlaması, bu kuruluşların Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor" dedi.

Uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye sağlanan desteğin önemine işaret eden Şimşek, "AAYB, orta vadede Türkiye'ye sağladığı 3,3 milyar avro krediye 150 milyon avro ilave etti. Dünya Bankası ise yeşil ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında önceki gün 77,8 milyon avro ve 4,95 milyon dolar ek finansman kaynağı sağladı" diye konuştu.

Bakan Şimşek, "Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'deki projelere kaynak sağlaması, bu kuruluşların Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma için destek

Şimşek, sağlanan finansman imkanlarının detaylarına ilişkin de bilgi verdi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce uygulanacak "Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Arazi Yönetimi Altyapısı Projesi" kapsamında Dünya Bankasından 77,8 milyon avro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmayı önceki gün imzaladıklarını belirten Şimşek, "Krediyle esas itibarıyla 3 boyutlu şehir modellerinin oluşturulması, kadastro verilerinin güncellenmesi ve taşınmaz değerleme çalışmalarının desteklenmesi planlanıyor." dedi.

Dünya Bankasından ilave olarak da İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından uygulanacak "Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi" için 4,95 milyon dolar tutarında hibe sağladıklarını dile getiren Şimşek, bu hibeyle karbon fiyatlandırma mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulanmasında ülkenin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

İSMEP'e destek kredisi

Uluslararası kuruluşlardan dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda AAYB'den orta vadede yaklaşık 3,3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır. Eylülde imzalanan kredi anlaşmasıyla İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan 'İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)' kapsamında 150 milyon avro tutarında kredi sağlanmıştır. Bahse konu kredi, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından kamu binalarının, özellikle okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için kullanılacaktır."

Fransa temaslarını değerlendirdi:



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Fransa-Almanya Forumu'nda 70 civarında firmanın CEO-CFO'suna (üst yönetici-mali işler direktörü) Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattıklarını belirterek, "Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimizle devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı, ülkemizin yeni programını anlatmak, istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Fransa temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bir günlük Fransa ziyaretine çok şey sığdırdığını vurgulayan Şimşek, bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleriyle bir araya geldiklerini aktardı.

4 trilyon avroyu yöneten fonlara Türkiye ekonomisini anlattık

Şimşek, daha sonra Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon avroyu yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisi ve programını anlattıklarını, ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de ikili ticaret ve karşılıklı yatırımların nasıl artırılacağına yönelik istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumu'nda 70 civarında firmanın CEO-CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık. Fransa, Türkiye'de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimizle devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı, ülkemizin yeni programını anlatmak, istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir."