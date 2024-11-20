Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan ihraç sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiği ve 5,5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğu aktarıldı. Sertifikanın kira oranının yüzde 6,5, getiri oranının yüzde 6,55 olduğu belirtilen açıklamada, ihraç tutarının 26 Kasım'da hesaplara gireceği ifade edildi.

Açıklamada, ihraca 135 yatırımcının, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı talep gösterdiğine işaret edilerek, kira sertifikasının yüzde 66'sının Orta Doğu, yüzde 15'inin Birleşik Krallık, yüzde 9'unun ABD, yüzde 6'sının Türkiye, yüzde 3'ünün diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1'inin Asya'daki yatırımcılara satıldığı bildirildi.

Ülke risk priminde gözlenen iyileşme ön finansman sağlanmasında etkili oldu

Kira sertifikası ihracıyla, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 11,1 milyar doları nakit finansman olmak üzere toplam 13 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine Finansman Programı'nda, yılın geri kalanında potansiyel bir finansman işlemi için konvansiyonel tahvil veya sukuk piyasasındaki finansman imkanlarının değerlendirilebileceği belirtilmişti. Son dönemde yatırımcı algısı ve ülke risk priminde gözlenen iyileşme ön finansman sağlanmasında etkili olmuştur."