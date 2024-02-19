Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Şubat'ta (yarın) 2 tahvil ile 2 kira sertifikası satış ihalesi gerçekleştirecek.

19.02.2024 12:52:260
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ile 2 kira sertifikası satış ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. 

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak. Üçüncü ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek. Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

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