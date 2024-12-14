Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacak. Hazinenin iş ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.