Hazine yarın iki ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.

5.10.2026 12:11:540
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Hazine yarın iki ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

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