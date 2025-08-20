Hazine yarın iki yeni ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

20.08.2025 11:51:370
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine yarın iki yeni ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı olacak.

İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya yükseldi

Bakan Işıkhan: "Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Bakan Işıkhan: "Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Bakan Bolat: "Vadeli işlem ve opsiyon borsasını kurmayı amaçlıyoruz"

Bakan Bolat: "Vadeli işlem ve opsiyon borsasını kurmayı amaçlıyoruz"

Trafikte elektrikli otomobil kullanımı 290 bine yaklaştı

Trafikte elektrikli otomobil kullanımı 290 bine yaklaştı

Makine ihracatı 16,2 milyar doları buldu

Makine ihracatı 16,2 milyar doları buldu

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (20 Ağustos 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (20 Ağustos 2025)

Yorum Yaz