Hazine'den 3 ihale 2 doğrudan satış

Hazine, haftaya 2 devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 1 hazine bonosunun ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek, 1 altın tahvili ile 1 kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atacak.

17.01.2025 11:07:000
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine'den 3 ihale 2 doğrudan satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günkü ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.

21 Ocak Salı günü, 3 yıl (1057 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, aynı gün, 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atacak.

24 Ocak Cuma günü ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Halkbank'tan esnafa faiz indirimli kredi: Kimler yararlanacak? İşte koşulları...

Halkbank'tan esnafa faiz indirimli kredi: Kimler yararlanacak? İşte koşulları...

Hazine'den 3 ihale 2 doğrudan satış

Hazine'den 3 ihale 2 doğrudan satış

Konut Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2 arttı

Konut Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2 arttı

Piyasaların 'dolar' ve 'enflasyon beklentisi' ne oldu?

Piyasaların 'dolar' ve 'enflasyon beklentisi' ne oldu?

Dünya Bankası büyüme tahminlerini yeniledi: Türkiye beklentisi ne?

Dünya Bankası büyüme tahminlerini yeniledi: Türkiye beklentisi ne?

ABD, Türkiye'ye yaptırım öngören kararnamede değişikliğe gitti

ABD, Türkiye'ye yaptırım öngören kararnamede değişikliğe gitti

Yorum Yaz