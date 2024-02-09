Hazineden 3 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2034 vadeli tahvilinde ihracı tutarı 3 milyar dolar oldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'e 8 Şubat'ta yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, Bakanlık hesaplarına 15 Şubat'ta girecek.

Duyuruya göre, 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, getiri oranı yüzde 7,875 oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27'si ABD, yüzde 20'si Orta Doğu, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 14 ay (420 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

13 Şubat Salı günü düzenlenecek ilk ihalede ise 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. Aynı gün 6 yıl (2303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.