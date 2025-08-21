Hazine’den 4,1 milyar dolarlık tahvil ve kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Ağustos 2025 valörlü ihracında 3,99 milyar dolarlık devlet tahvili ve 123 milyon dolarlık kira sertifikası satışı gerçekleştirdi.

21.08.2025 17:17:070
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine’den 4,1 milyar dolarlık tahvil ve kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsi Devlet tahvili ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Bakanlığımızca 21 Ağustos 2025 tarihinde, 22 Ağustos 2025 valörlü, 21 Ağustos 2026 itfa tarihli TRT210826F11 ISIN kodlu ABD doları cinsi Devlet tahvili ile TRD210826F19 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına toplam 4.112.454.000,00 ABD doları tutarında teklif gelmiştir.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 3.989.036.000,00 ABD doları tutarında ABD doları cinsi Devlet tahvili ve 123.418.000,00 ABD doları tutarında ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç edilmiştir.

Devlet iç borçlanma senedi ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 21 Ağustos 2025 Perşembe günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası Jackson Hole öncesi güne satıcılı başlangıç yaptı

New York borsası Jackson Hole öncesi güne satıcılı başlangıç yaptı

ABD-AB ticaretinde tarihi anlaşma: Hangi sektörler etkilenecek?

ABD-AB ticaretinde tarihi anlaşma: Hangi sektörler etkilenecek?

ABD işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde seyretti

ABD işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde seyretti

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Yabancı yatırımcı 8 haftadır hisse alıyor

Yabancı yatırımcı 8 haftadır hisse alıyor

Şirketler ücret şeffaflığına hazır değil

Şirketler ücret şeffaflığına hazır değil

Yorum Yaz