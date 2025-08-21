Hazine’den 4,1 milyar dolarlık tahvil ve kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Ağustos 2025 valörlü ihracında 3,99 milyar dolarlık devlet tahvili ve 123 milyon dolarlık kira sertifikası satışı gerçekleştirdi.

Bakanlığımızca 21 Ağustos 2025 tarihinde, 22 Ağustos 2025 valörlü, 21 Ağustos 2026 itfa tarihli TRT210826F11 ISIN kodlu ABD doları cinsi Devlet tahvili ile TRD210826F19 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına toplam 4.112.454.000,00 ABD doları tutarında teklif gelmiştir.



Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 3.989.036.000,00 ABD doları tutarında ABD doları cinsi Devlet tahvili ve 123.418.000,00 ABD doları tutarında ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç edilmiştir.



Devlet iç borçlanma senedi ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 21 Ağustos 2025 Perşembe günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.