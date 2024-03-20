Hazine'den kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, ihracı yapılan 3 milyar 562 milyon 300 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 14 Mart 2029 olarak belirlendi.

20.03.2024 09:32:050
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Hazine'den kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 milyar 562 milyon 300 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, ihracı yapılan 3 milyar 562 milyon 300 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 14 Mart 2029 olarak belirlendi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Tahvil ihalesinde 19,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği tahvil ihalesiyle 19 milyar 880,6 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede bileşik faiz yüzde 32,62, basit faiz yüzde 30,32 oldu.

Nominal teklifin 18 milyar 938,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 904,9 milyon lira, net satış 8 milyar 880,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 21 milyar 527 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece 19 milyar 880,6 milyon lira borçlandı.

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