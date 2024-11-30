Hazinenin 3 aylık iç borçlanma stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2024-Şubat 2025 döneminde 398,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 578,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık-Ocak-Şubat döneminde toplamda 579 milyar TL'lik iç borçlanma planladığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki üç ay için iç borçlanmada stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, Aralık 2024-Şubat 2025 döneminde 398,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 578,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, aralıkta 71,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 132 milyar liralık, ocakta 223,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 288,7 milyar liralık ve şubatta 103,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 158 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Aralıktaki iç borçlanmanın 108,8 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocakta yapılacak iç borçlanmanın 272,2 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 7,9 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 8,6 milyar lirasının kamuya satışlardan ve şubatta yapılacak iç borçlanmanın 141,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 6,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 10 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek. Aralıkta 84,1 milyar lira, ocakta 263,6 milyar lira ve şubatta 233,6 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 182,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.