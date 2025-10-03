Hazine'nin önümüzdeki haftaya ilişkin ihale planı yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Ekim Pazartesi günü 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 7 Ekim Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.
Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı da yapılacak.