Haziran ayı işyeri kira artış oranı belli oldu

Mayıs ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Haziran ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

3.06.2024 10:37:140
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Haziran ayı işyeri kira artış oranı belli oldu

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte işyerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Haziran ayı zam oranı yüzde 62, 51 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması bir ay daha devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'lik tavan uygulamasına son verileceği bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Uygulamanın devam etmesi için neden görmüyorum' açıklaması olmuştu.

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