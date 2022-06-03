Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren Haziran ayı kira artış oranı da belli oldu.
Haziran ayı kira artış oranı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor.
TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.
Buna göre Haziran ayında yeni kira sözleşmesi yenileyecekler için zam oranı yüzde 39,33 oldu. Böylece yurttaşın 1000 lira olan kirası eğer zam dönemiyse 1.393,3 liraya yükselecek.