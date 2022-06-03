Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren Haziran ayı kira artış oranı da belli oldu.

3.06.2022 11:27:000
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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Haziran ayı kira artış oranı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. 

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

Buna göre Haziran ayında yeni kira sözleşmesi yenileyecekler için zam oranı yüzde 39,33 oldu. Böylece yurttaşın 1000 lira olan kirası eğer zam dönemiyse 1.393,3 liraya yükselecek.






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