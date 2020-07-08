Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

8.07.2020 12:34:000
Paylaş Tweet Paylaş
Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.

İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere bugün, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara yarın, 6 ve 8 olanlara ise cuma günü ödemeleri yapılacak.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rekabet Kurulu'ndan TEMSA'nın devrine onay

Rekabet Kurulu'ndan TEMSA'nın devrine onay

Varan 4 yıl sonra geri dönüyor

Varan 4 yıl sonra geri dönüyor

Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor

Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.