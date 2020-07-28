Bakanlığın, haziran ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 859 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 669 milyon 203 bin 882 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 23 bin 445 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 985 milyon 728 bin 784 lira olan ve 14 bin 684 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 425 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 218, sabit yatırım tutarı 3 milyar 665 milyon 450 bin 767 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 10 bin 207 oldu.