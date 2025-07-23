Heavy Metal efsanesi Ozzy Osbourne yaşamını yitirdi: Mirası ne kadar?

1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath'ın vokalisti olarak ünlenen Ozzy Osbourne dün yaşamanı yitirdi. O günlerden bugünlere de inanılmaz bir servet biriktirdiği görülüyor.

Ozzy Osbourne'un 2025'teki net servetinin, TV yıldızı eşi Sharon'ınkiyle birlikte 220 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Servetinin çoğunluğunu müzikal mirasından elde etti; Black Sabbath'ı ilk kurduğundan bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede sürekli olarak albüm sattı. Osbourne, zaman zaman Black Sabbath ile yeniden bir araya gelirken solo kariyerine de devam etti.

50 milyon dolarlık ürün satan ilk rock yıldızı

Zamanında ünlü reality şov türünün öncülerinden biri olarak kabul edilen "The Osbournes" programı da dahil olmak üzere televizyondaki girişimlerini ve reklamları da eklediğinizde, "Karanlığın Prensi" olarak anılan Osbourne'e para akmaya devam etti.

Ozzy Osbourne'un konser başına geliri gösteriye ve turneye göre değişse de, Ozzfest'in kuruluşundan büyük bir gelir elde etti. Aynı adı taşıyan festival tarzı turne, Osbourne'u yalnızca 50 milyon dolarlık ürün satan ilk rock yıldızı yaptı. Turneleri, Ekim 1996'daki başlangıçlarından bu yana 100 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve beş milyondan fazla bilet sattı.