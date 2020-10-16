ABD'ye pizza kutuları ihraç ediyor: 2020 ciro hedefi 1milyar lira

Ankutsan, 18 yıl önce Antalya’da iki arkadaş Rüstem Kesgi ve Mustafa Çakal tarafından kuruldu. İlk kez 2 yıl önce Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasına giren şirket, bu yıl Türkiye’nin en büyük 330’uncu, Antalya’nın ise en büyük 3’üncü sanayi şirketi oldu. 2000’li yılların başında kurulmasına rağmen hızlı büyüme grafiği çizen şirketin oldukça ilginç bir kuruluş hikayesi var.

Ayşe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Bugün başta Pizza Huts olmak üzere pek çok gıda devinin global tedarikçisi arasında yer alan şirketin yönetim kurulu başkanı Rüstem Kesgi, 2002’de bir iş adamının kutu atölyesini satmak istemesiyle oluklu mukavva işine girdiklerini söylüyor. Hiç bilmedikleri iş kolunda kısa sürede başarılı olan ortaklardan Kesgi, yeni hedeflerini şöyle anlatıyor:

"YÜZDE 32 BÜYÜDÜK"

“Bu yıl pandemi sürecine rağmen hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. 2019'u 730 milyo TL ciro ile kapattık. 2020 için hedefimizi 1 milyar TL olarak belirledik. Bu yılın ilk yarısında yüzde 32 büyüdük, yıl sonu büyüme oranımızın yüzde 35-40 arasında olacağını öngörüyoruz. Dünyanın frene bastığı bir dönemde, bu büyüme bizim için önemli bir başarı.

DÜNYADA İKİNCİ

Kalite ve performansıyla Türkiye’de eşi benzeri olmayan hızlı bir hat kuruyoruz. Türkiye'de ilk, dünyadaki ikinci örnek yatırım olacak. Sebze meyve paketlemesi için 300 metre ürünü tek bir dakikada hiç el değmeden üretebilen bir teknoloji kullanacağız. Bu teknolojiyle ülkemizdekilerin ortalamasının iki katı hıza sahip tamamen otomasyon bir sistem faaliyete geçecek.”

"GELECEĞİ İYİ PLANLADIK"

Şirket yönetimi olarak pandemi sürecini çok iyi değerlendirdik. İcra kuruluyla sürekli değerlendirme toplantıları yaparak geleceği çok iyi planladık. İhracatımız devam ediyor, yoğunlukla ABD’ye pizza kutuları ihraç ediyoruz. İhracatımızı geliştirmek için çalışıyoruz.