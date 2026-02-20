Hedef Türkiye’yi gastronomi ihracatçısı yapmak

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en kapsamlı buluşmalarından biri olan Culinary Forum, bu yıl dördüncü kez sektör profesyonellerini ve geleceğin şeflerini aynı platformda bir araya getirdi.

“Xchange-Değişim” temasıyla Nirvana Cosmopolitan Hotel’de düzenlenen forum, Türkiye’nin 57 şehrinden, 100’ün üzerinde üniversiteden gelen binlerce gastronomi ve aşçılık öğrencisinin yanı sıra şefler, sektör temsilcileri ve akademisyenleri buluşturdu. Antalya’da gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye’nin gastronomi alanındaki insan kaynağını güçlendirmeyi ve mutfağını küresel ölçekte daha rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyor.

Gastronomi artık ülkeler için büyüme modeli





Culinary Forum Kurucu Ortağı Murat Aslan, gastronominin artık yalnızca kültürel bir değer değil, ülkeler için doğrudan ekonomik büyüme alanı haline geldiğini vurgulayarak, küresel örneklere dikkat çekti: “Bugün İtalya gastronomiyi yaklaşık 70 milyar euroluk bir ihracat değerine dönüştürmüş durumda. Fransa, gastronomi ve gıda ürünlerinde 80 milyar euronun üzerinde ekonomik değer yaratıyor. Japonya ise dünya genelinde 180 bini aşan restoran ağıyla mutfağını küresel bir ekonomik ve kültürel güce dönüştürdü. Bu ülkeler gastronomiyi yalnızca bir mutfak değil, doğrudan bir ihracat ve büyüme modeli olarak konumlandırıyor’’ dedi.

Her 3 turistten biri İtalya’ya yemek için gidiyor

Türkiye’de gastronomi turizminin güçlü bir potansiyele sahip olmasına rağmen henüz turizmin ana motivasyonu haline gelmediğine dikkat çeken Murat Aslan, bu alandaki büyüme fırsatının son derece yüksek olduğunu vurgulad��: ‘’Küresel gıda sisteminin ekonomik büyüklüğünün 8 ila 10 trilyon dolar arasında. Dünya turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 30’u doğrudan yeme-içme harcamalarından oluşuyor. Bu oran, gastronominin artık yalnızca bir ihtiyaç değil, başlı başına bir seyahat motivasyonu haline geldiğini gösteriyor. Bugün İtalya’da her üç turistten biri, yani yaklaşık yüzde 35’i, Fransa’da ise yüzde 30’u doğrudan gastronomi deneyimi için seyahat ederken, Türkiye’de bu oran yüzde 15-20 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, Türkiye’nin sahip olduğu mutfak zenginliğine rağmen gastronomi turizminde henüz yolun başında olduğunu, ancak doğru strateji ve yatırımlarla küresel ölçekte çok daha büyük bir ekonomik değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

“Türkiye’nin en büyük gücü genç şefleri”

Türkiye’nin gastronomide küresel rekabet gücünü artırmasının en önemli unsurunun genç insan kaynağı olduğunu belirten Aslan, Culinary Forum’un bu dönüşümde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti: “Bir hayalle başladığımız Culinary Forum bugün binlerce öğrenciye ulaşan bir platform haline geldi. 2026 itibarıyla toplamda yaklaşık 17 bin gastronomi öğrencisine doğrudan dokunmuş olduk. Türkiye’nin gastronomide küresel ligde yer alabilmesi için genç şeflere yatırım yapmak, yerel ürünleri markalaştırmak ve mutfağımızı dünyaya doğru bir vizyonla anlatmak kritik önem taşıyor. İtalya gibi mutfağı, ürünü ve markayı birlikte ihraç etmeliyiz. Türkiye 1.806 coğrafi işaretli ürünüyle dünyanın en zengin gastronomik kaynaklarından birine sahip. Forumun temel amaçlarından biri de mezun olduktan sonra yurtdışında çalışacak gastronomi öğrencilerimizin, Türk ürünlerini ve yerel mutfağımızı gittikleri ülkelerde temsil etmesini sağlamak” diye konuştu.