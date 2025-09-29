Hepsiburada 2024 sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı Hepsiburada, ilk kez iklim bağlantılı risk ve fırsat analizini de içeren 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olan Hepsiburada, bu yıl üçüncüsünü yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda çevresel, toplumsal ve yönetişim alanlarında “Hep Yanında” söylemiyle tanımladığı yeni stratejik yaklaşımını kamuoyuyla paylaştı.

Bu yıl ilk kez iklim bağlantılı risk ve fırsat analizini gerçekleştiren Hepsiburada, sürdürülebilirlik önceliklerini yeniden tanımlayarak bu öncelikleri “Gezegenin Yanında”, “Ekosistemin Yanında” ve “Güvenin Yanında” başlıkları altında topladı.

“Paydaşlarımızın hep yanında olmak, stratejimizin kalbinde yer alıyor”

“Hepsiburada ‘Hep Yanında’ yaklaşımıyla her zaman olduğu gibi geleceğe dair de sorumluluk alarak kurumsal karar alma mekanizmalarımızı bu perspektifle şekillendiriyoruz” diyen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, şunları ifade etti:

“Bu rapor, sürdürülebilirlik anlayışımızın iş yapış biçimimize entegre olduğunun bir göstergesi. Gezegenin kaynaklarını korumak, toplumla birlikte büyümek ve güven ortamını teknolojiyle yeniden tanımlamak her zaman önceliğimiz. Çevre dostu uygulamalarımızdan girişimci kadınların desteklenmesine, yapay zekadan afet bölgesindeki işletmelere kadar geniş bir alanda paydaşlarımıza 'Hep Yanında' olma sözümüzü yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.”

Kadınlarla Güçlenen, Yerelden Büyüyen Bir Ekonomi

“Ekosistemin Yanında” başlığı altında girişimci kadınlar, yerel üreticiler ve afet bölgesindeki işletmeler için toplumsal yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Cem Tanır, “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında 2017’den beri toplamda 65 binden fazla girişimci kadını e-ticarete kazandırdık ve 300'ün üzerinde kadın kooperatifini e-ticaretle buluşturduk. Bu çalışmaları, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü ile daha da ileriye taşıdık. 2030’da 120 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca HepsiTürkiye’den, HepsiYürekten, Bir Gülüş Yeter, Yarınlara Söz, Patili Dostlara Destek ve Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü gibi proje ve programlarımızla yerel üreticileri ve kooperatifleri destekliyor, sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlıyor ve sosyal etki çalışmalarımızla binlerce kişiye ulaşıyoruz” dedi.