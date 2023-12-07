Hepsiburada 3. çeyrekte yüzde 126 büyüdü

Hepsiburada'nın toplam satış hacmi yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 24,3 milyar TL'ye çıktı. Hepsiburada Premium ise 2 milyon üyeye ulaştı...

Hepsiburada'nın toplam satış hacmi yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 24,3 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, sürdürülebilir ve karlı büyüme yolunda emin adımlarla ilerlediği 2023'ün üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Hepsiburada güçlü performansını ve büyümesini sürdürerek e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde başarılı rakamlara imza attı. Hepsiburada'nın toplam satış hacmi 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 126 oranında artarak 24,3 milyar TL'ye ulaştı.

Müşterilerin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi 2022'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 55 artış kaydederek 27 milyona yükseldi. Temmuz, ağustos ve eylülü kapsayan çeyrekte aktif müşteri sayısı 12 milyon olurken, müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 59 artarak 8,6'ya çıktı.

101 bin satıcıyla 210 milyonluk geniş bir ürün yelpazesi

Hepsiburada'nın platformdaki aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 artışla 101,1 bine yükseldi. Hepsiburada platformunda satılan toplam ürün sayısını 30 Eylül itibarıyla yüzde 45 artışla 210,6 milyona çıkararak ürün yelpazesini güçlendirdi. Hepsiburada'nın toplam satışları içinde pazaryerinin payı üçüncü çeyrekte yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Hepsipay'den müşterilere en kolay dolan cüzdan, iş ortaklarına ödeme geçidi çözümü

Hepsiburada'nın Türkiye'de perakende sektörü oyuncularına e-ticaret için çözümler sunma stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan Hepsipay ödeme geçidi çözümleri sunduğu iş ortaklarının sayısını genişletti.

Hepsiburada'nın platform cüzdanı olarak hayata geçirilen, artık platform dışında da müşterilerine mağazalarda ve online alışverişlerinde ödeme imkanı sunan Hepsipay 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla 13,2 milyon kullanıcıya ulaştı.

Hepsiburada'nın müşterilerine alım gücünü artıran çözümler sunma hedefi çerçevesinde öne çıkan Hepsiburada Limiti uygulaması 245 bin müşteri tarafından kullanıldı.

Mayıs 2023'te hizmete giren Hepsipay'in ön ödemeli kart kullanıcı sayısı ise kasım sonu itibarıyla 708 bine ulaştı. Hepsipay "en kolay cüzdan" uygulaması ile banka iş birlikleri sayesinde müşterilerine kendilerine uygun taksitlendirme çözümleriyle cüzdanlarını doldurup bakiyelerini kullanmaya başlama olanağı sundu.

HepsiJET dış müşteri tabanını da genişleterek coğrafi yayılımını her geçen gün artırıyor

Hepsiburada platformu haricinde farklı marka ve işletmelere de taşımacılık ve kargo hizmeti sağlayan HepsiJET, üçüncü çeyrekte Hepsiburada satıcılı siparişlerin yüzde 82'sini Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti.

Üçüncü çeyrekte dahili anket sonuçlarına göre 86,2 NPS (Net Tavsiye Skoruna) ulaşan HepsiJET, beyaz eşya, mobilya gibi büyük hacimli ürünlerin teslimatını sağlayan HepsiJET XL hizmeti ile de farklılaşmaya devam ediyor. HepsiJET bugün Türkiye'de ve dünyada önde gelen perakende markaları da dâhil olmak üzere yaklaşık 1800 dış müşteriye hizmet veriyor.

Hepsiburada, ayrıca Türkiye'yi dünya teknoloji borsası Nasdaq'da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde üçüncü çeyrek verilerini geçen çeyrekte de olduğu gibi enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Hepsiburada'nın 2023'ün üçüncü çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 45,1 artarak 25,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Tahmini aşan büyüme performansı

Bir önceki çeyrekte yılın üçüncü çeyreği için toplam satış hacmi büyümesi tahminini yüzde 110 civarında duyuran Hepsiburada, bu tahminini aşarak 2023'ün dördüncü çeyreğinde, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 93-95 oranında bir büyüme beklediğini açıkladı.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, stratejik önceliklerine bağlılıkları sayesinde güçlü bir üç aylık performans elde ettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın üçüncü çeyreğinde 'Hepsiburada Sözü' diyerek sunduğumuz ertesi gün teslimat güvencesi, orijinal ürün, kolay iade gibi hizmetler sonucunda müşteri tabanımızı büyütürken sipariş sıklığını da artırdık. Sadakat programımız Hepsiburada Premium ile 2 milyon üyeye ulaştık. 2023 için önemli önceliklerimizden biri de iş ortaklarımıza sunduğumuz çözümlerimizle büyümekti. Kabiliyetlerimizle ticareti dijitalleştirmek, sahip olduğumuz bu deneyimi ve teknolojileri perakendecilerle paylaşarak onları büyütmek konusunda iddialıyız.

Hepsiburada Premium, 2 milyon üyeye ulaştı

Hepsiburada, birçok avantaj sunduğu üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium’un 2 milyon üyeye ulaştığını duyurdu. Üyelerin Temmuz 2022’den bu yana toplam 3 milyar TL fayda elde ettiği belirtildi.

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, “Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan Hepsiburada Premium’un 2 yıldan kısa bir sürede 2 milyon üyeye ulaşması mutluluk verici. Müşterilerimizin Premium’a olan ilgisini, Hepsiburada’ya olan sadakat ve güvenlerinin bir göstergesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Hepsiburada Premium’lu müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, alışveriş deneyimlerini daha da mükemmelleştirecek servisler ve kampanyalar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

41 milyon siparişte kargo bedavadan yararlanıldı

Premium kullanıcıları tam 41 milyon siparişinde kargo bedava avantajından yararlanırken, özel sunulan kampanyalardan da faydalandı. Toplam 14 bin kampanyadan yararlanan üyeler en fazla Süpermarket, Dijital Ürünler, Giyim ve Sağlık/Güzellik kategorilerinden alışveriş yaptı. Kullanıcıların 2 yılda 640 ton çay, 400 ton çikolatalı fındık kreması, 1,17 milyon litre ayçiçek yağı, 49,69 metre tuvalet kağıdı siparişi verdiği açıklandı.

Ayda ortalama 4 sipariş veren Premium'lu toplamda 443,58 TL tasarruf ediyor

Marka tarafından edinilen bilgilere göre; Hepsiburada Premium’a geçen kullanıcılar, ayda verdikleri 4 siparişle 119,60 TL kargodan tasarruf ederken, ortalama 79,08 TL Hepsipara kazancı ediniyor. En az 4 Premium kampanyasından yararlandığında ortalama 105 TL tasarruf eden Premium’lular 139,90 TL değerindeki BluTV hediyesini de kazanarak toplamda ortalama 443,58 TL tasarruf etmiş oluyor.