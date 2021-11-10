Hepsiburada "Günün Uygulaması" oldu

Kasım ayı alışveriş yoğunluğu, Hepsiburada'nın iOS mobil uygulamasını Apple App Store'da "Günün Uygulaması" yaptı.

10.11.2021 14:09:000
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Hepsiburada "Günün Uygulaması" oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın iOS uygulaması Efsane Kasım ile kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Uygulama, Apple tarafından kullanıcı arayüzünün tasarımı ve kalitesi, kullanıcıların uygulama içi deneyimi, uygulamanın verimliliği, yaratıcılığı, işlevselliği gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendirildi. Apple'ın App Store sayfasında Hepsiburada'nın iOS uygulaması, "Tüm Aile için Tek bir Uygulama" başlığıyla, "Türk e-ticaret platformu Hepsiburada'nın uygulaması, ihtiyacın olanı bulmayı ve sipariş etmeyi çok kolaylaştırıyor. Hem müşteriler hem satıcılar için son derece güvenilir bir deneyimi tek çatı altında topluyor" sözleriyle tanıtıldı.

Ayrıca, "Efsane Kasım"ın ilk günü 7 Kasım'da tam 302 bin indirme elde eden uygulama, kasım ayı itibarıyla da iOS'larda 6 gün, Android'lerde 5 gün boyunca en çok indirilen uygulama oldu.

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