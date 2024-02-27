Hepsiburada ve Yapı Kredi'den özel kart

Hepsiburada Premium Worldcard ile herhangi bir faiz/fark ödemeden peşin fiyatına 3 ay ertelemeyle alışverişlerini yapan kart sahipleri bütçelerini rahatlatacak.

Hepsiburada ve Yapı Kredi iş birliğinde hayata geçirilen Hepsiburada Premium Worldcard kullanıcılarına özel avantajlar sunuyor.

Hepsiburada Premium Worldcard ile Hepsiburada'da alışverişler peşin fiyatına 3 ay ertelenip 6 taksitle ödenebiliyor. Herhangi bir faiz/fark ödemeden peşin fiyatına 3 ay ertelemeyle alışverişlerini yapan kart sahipleri bütçelerini rahatlatıyor.

Hepsiburada Premium Worldcard alarak Yapı Kredi'den ilk defa kredi kartı sahibi olan müşteriler her 500 liralık alışverişte 100 lira toplamda 1000 lira Hepsiburada Puan kazanıyor.

Kart sahipleri Hepsiburada'dan yaptıkları her alışverişte yüzde 5 kazanıyor ve Hepsiburada'dan diledikleri kategoride geçerli olmak üzere kazançlarını kullanabiliyorlar. Hepsiburada Premium Worldcard ile Hepsiburada Premium ücretsiz olarak sunuluyor. Premiumlular kargo bedava, hediye BluTV üyeliği, ücretsiz randevulu teslimat, ücretsiz kapıdan iade gibi birçok avantajdan yararlanabiliyor.



