Hepsiburada'nın, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçları

Hepsiburada, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde satış sağladı.

Hepsiburada, 2024'ün ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Hepsiburada'nın toplam satış hacmi 2024'ün ilk çeyreğinde 35,2 milyar liraya ulaşarak yüzde 120 büyüme beklentisini aşarak geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 137,8 büyüdü. Enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 42,5 artarak 36,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hepsiburada müşterilerinin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 22 artışla 29,3 milyona yükseldi. Mevcut aktif müşteri sayısı 12,1 milyona ulaşan markanın son on iki ayda müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yüzde 30 artışla 7,5'ten 9,8'e yükseldi.

Aktif satıcı sayısı 102 bine yaklaştı

Hepsiburada, "Hepsiburada İş Ortağım" programıyla satıcılarına ve KOBİ'lere kapsamlı imkanlar sağlamaya devam etti. Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı 101,9 bine yükselirken platformda satılan ürün adedi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artışla 248 milyon oldu.

Hepsiburada'nın karlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda, FAVÖK'ü 289,4 milyon liraya yükseldi. FAVÖK'ün toplam satış hacmine oranı 1,2 puan artışla yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesine göre ise bu oran yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan "Hepsiburada Premium" 15 Mayıs itibarıyla 2,6 milyona ulaştı. Hepsiburada Premium kullanmaya başlayan müşterilerin Premiumlu olmadan önceki döneme kıyasla sipariş sıklığı ise 1,4 kata çıktı.

Hepsiburada, müşteri sadakatini ve deneyimini ölçmede kullanılan ve bağımsız araştırmalar sonucunda hesaplanan Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini bu yıl da korumaya devam etti.

Hepsiburada siparişlerinin yüzde 82'si ertesi gün teslim edildi

HepsiJet, 2024'ün ilk çeyreğinde satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin yüzde 82'sini Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti. Hepsiburada üzerinden satılan ürünlerin yüzde 68'i HepsiJet tarafından teslim edildi.

HepsiJet sadece Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatını gerçekleştirmekle kalmayıp, farklı markaların da kargo taşımacılığını üstleniyor. Hepsiburada platformu dışında kargo hizmeti verdiği şirket sayısı 2 bini aşan HepsiJet, Randevulu Teslimat, Ertesi Gün Teslimat ve Kapıdan Randevulu İade gibi hizmetleri sayesinde ilk çeyrekte 87 müşteri memnuniyeti puanı elde etti.

Hepsiburada'nın dijital cüzdan ve tek tıkla ödeme çözümü sunan fintech şirketi Hepsipay 31 Mayıs itibarıyla 15,7 milyon kullanıcıya ulaştı. 2023 itibarıyla Türkiye'deki e-ticaret oyuncularına da tek tıkla hızlı ve güvenli alışveriş hizmet sunmaya başlayan Hepsipay 28 perakende şirketinde ödeme ekranında yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde Hepsipay'in sunduğu "hemen al sonra öde" uygulaması Hepsiburada limiti ve 36 aya varan taksitlerle alışveriş imkanı tanıyan anında alışveriş kredisi kullanılarak 1,1 milyon sipariş verildi.

2024'te ilk kez kullanıma sunulan HepsiFinans tüketici kredisiyle mayıs sonu itibarıyla 280 milyon liranın üzerinde kredi verildi. Hepsiburada limiti, alışveriş kredisi ve genel ihtiyaç kredileriyle sağlanan toplam kredi hacmi, 31 Mart itibarıyla 8,1 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de e-ticareti büyütmeye devam ediyoruz

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, 2024'e beklentilerini aşan büyüme ve karlılık rakamlarıyla güçlü bir giriş yaptıklarını belirtti.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre toplam satış hacminde yüzde 137,8 büyüme ve FAVÖK'te devam eden bir iyileşme kaydettiklerini ve bu tablonun, sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejilerinin sonucunda gerçekleştiğini aktaran Gökçetekin, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsiburada olarak KOBİ'lerimizin dijitalleşme yolculukları boyunca doğan tüm ihtiyaçlarını karşılamak için sektörün en etkili, en verimli çözümlerini üretmeye devam ettik. B2B hizmetlerimizin daha fazla iş ortağımıza ulaştırılması için emin adımlarla ilerliyoruz. HepsiAd ile satıcılarımızın görünürlüklerini ve erişimlerini katlıyoruz. HepsiJet ile en son teknolojileri kullanarak kargoları hızlı ve sorunsuz şekilde teslim etmeye devam ediyoruz. Fintek alanında, müşterilerimizin güvendiği ödeme ve vadelendirme çözümlerini genişletmeye devam ettik. 2024'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında enflasyona göre düzeltilmemiş bazda yaklaşık yüzde 75 büyüme öngörüyoruz. Sıkı maliyet yönetiminin devam etmesiyle, 2024'ün ikinci çeyreğinde FAVÖK'ün toplam satış hacmine oranının yüzde 1,8 ile yüzde 2,0 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz."