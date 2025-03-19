'Her alanda iyi olma hali' konuşulacak

Wellbeing Konferansı 2023 ve 2024 yıllarında; İş, Tıp ve Akademi dünyasından müstesna isimlerin yer aldığı panelist ve katılımcılar ile gerçekleşmişti.

Wellbeing ve Bütünsel Sağlık Derneği kurulduğu 3 yıldır çalışmalarını halk tabanına hızlı bir şekilde yayarak, üyelerine özel haftada 11, ayda 44 farklı Stres Yönetimi uygulama dersini online interaktif olarak gerçekleştirmekte.

Wellbeing Uzmanı Hale Caneroğlu tarafından sunulacak konferans, Wellbeing Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Şinik’in açılış konuşması ile başlayacak ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun konuşması ile devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda beklenilenden çok daha büyük bir talep olduğu için bu yıl 300 kişi kapasite ile daha çok kişiye ulaşmayı hedefleyen “III. Wellbeing Konferansı”nda, konularında uzman ve topluma ilham veren değerli panelistler yer alıyor. Bu yıl da Wellbeing’in farklı alanlarında paneller planlanırken artık hayatımızda gittikçe daha fazla yer alan “Super Intelligence” ve “Finansal Wellbeing” konuları da ilk kez konferansta Wellbeing bakış açısı ile konuşulacak…

Finansal Wellbeing Paneli’nde; Finansçı ve Yatırımcı Emre K. Mimaroğlu moderatörlüğünde, Mint Finansman Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Koç, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi & Foder Danışma Kurulu Başkanı & Monay App Kurucusu Özlem Denizmen, Foder Yönetim Kurulu Üyesi, Osmanlı Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Murat Sağman bulunuyor.

Super Intelligence ve Wellbeing Paneli’nde, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı & 360+ Media Interactive Technologies Kurucu Ajans Başkanı Zehra Öney moderatörlüğünde, Türkiye Yapay Zeka Platformu Eş Başkanı Prof. Dr. Altan Çakır, Koç Holding Enformasyon Teknolojileri Koordinatörü, CIO Hayriye Karadeniz, Yükselen Çağ Wellbeing Akademi Kurucusu Ebru Şinik bulunuyor.

Sosyal Hayatta Wellbeing Paneli’nde; Baltaş Grubu Kurucu ortağı ve Nudge NetworkNet Kurucusu Prof. Dr. Zuhal Baltaş moderatörlüğünde, Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı Betül Arım, Galata Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’den Doç. Dr. Ensari Cicerali, Baltaş Yönetim Danışmanı, Koç Burçak Gökçeer bulunuyor.

Yaşamına Hareket Kat Bölümü; Profesyonel Koç & Sağlıklı Yaşam Danışmanı AFAA-Grup Fitness Eğitmeni Elçisi Noyan Dülek ile gerçekştirilecek.

Fiziksel & Zihinsel Wellbeing ve Nefes Paneli’nde Gastroenteroloji & Wellbeing Uzmanı Dr. Özdal Ersoy Moderatörlüğünde, Norveç Oslo Üniversitesi Biobilimler Bölümü ‘den Prof. Dr. Fahri Saatçioğlu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ömer Önder bulunuyor.

Fonksiyonel Tıp ve Wellbeing Paneli’nde Fizyoloji, Fizyopatoloji, Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme & Biyointegratif Nefes Terapisti Prof. Dr. Nuray Yazıhan, Fonksiyonel Tıp Akademisi Kurucusu Op. Dr. Mustafa Atasoy, Fizyopatoloji, Fonksiyonel Tıp, Metabolizma ve Klinik Beslenme & Wellbeing Uzmanı Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral, Anestezi ve Yoğun Bakım, Algoloji, Klinik Beslenme ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Canan Sunay bulunuyor.

Çevresel Wellbeing Konusu ile Kapanış Konuşmasını Baltaş Grubu Kurucu Ortağı, Nöro-Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş yapacak.

Konferansın Platin Ana Sponsorluğu Philips Kişisel Sağlık, Bronz Sponsorluğu Barut Hemera, Mekan Sponsorluğu Bahçeşehir Üniversitesi, Radyo Sponsorluğu Radyo Voyage, PR Sponsorluğu Time PR tarafından gerçekleştirilecek.