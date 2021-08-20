HES uygulaması güncellendi: AB uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması güncellendi. Eklenen yeni özellikle, uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

20.08.2021 16:40:000
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HES uygulaması güncellendi: AB uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan “AB Uyumlu Sağlık Pasaportu” butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

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