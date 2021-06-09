Hibe desteği ödemeleri başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteği ödemelerine 10 Haziran tarihi itibariyle başlanacağını belirtti. Muş, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle esnafın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını ifade etti.

Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada esnafa hibe desteği ödemelerine 10 Haziran tarihi itibariyle başlanacağını belirtti. Muş, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle esnafın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını ifade etti.





Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasına göre başvuru sıralaması dikkate alınarak 188 bin 194 kişiye 5 bin TL, 843 bin 683 kişiye de 3 bin TL hibe ödenecek. Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3.5 milyar liralık hibe desteği ödemesi yapılacak.

Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almakta.

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olacak. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.