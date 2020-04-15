"Hiçbir kuruluştan yardım talebinde bulunmadık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan salgın sürecinin yönetildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündeme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Hiçbir uluslar arası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan sürecin yönetildiğini vurgulayan Bakan Albayrak, "Esnaf için tahsis edilen toplam finansman rakamı 6.7 milyar TL oldu" dedi.

Albayrak'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

-Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz

-Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

-Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu

-"İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik.