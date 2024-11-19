Hileli ürünler listesi güncellendi: 19 ürün daha eklendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetim ve analizler sonucunda, sucukta baş eti, kekikte bilinmeyen madde, danada kanatlı eti çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. 18 Kasım'da hileli gıdalar listesinde toplam 19 ürün daha eklendi.

Son yapılan testlerde dana sucukta baş eti, dana kıymada kanatlı eti, ayranda natamisin, kekikte ne olduğu bilinmeyen yabancı madde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 757'ye sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 151'e yükseldi.

Taklit ve tağşiş yapilan gıdalar

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar



