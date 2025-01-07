Hilton Istanbul Maslak’a yeni otel müdürü

Hilton İstanbul Maslak, üst düzey yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lüks otelcilik sektöründe 20 yıllık tecrübesiyle tanınan Vuslat Dağlı, Hilton İstanbul Maslak’ın Otel Müdürü oldu.

2018 yılından bu yana İstanbul’un önde gelen iş ve seyahat otellerinden biri olan Hilton İstanbul Maslak, üst düzey yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lüks otelcilik sektöründe 20 yıllık tecrübesiyle tanınan Vuslat Dağlı, Hilton Istanbul Maslak’ın Otel Müdürü olarak görevine başladı.

Turizm alanındaki akademik kariyerine Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde başlayan Vuslat Dağlı, eğitimini Universidad de Sevilla’da tamamladı. Profesyonel kariyerine Hilton markasında adım atan Dağlı, burada geçirdiği 11 yıl boyunca satış ve pazarlama alanlarında önemli projelere imza attı.

Hilton’daki başarılı kariyerinin ardından, Marriott International Türkiye’de Ulusal Satış Direktörü olarak görev yapan Dağlı, Türkiye genelinde 46 otel ile ilgilendi. Bu süreçte eş zamanlı olarak The Ritz-Carlton Istanbul bünyesinde 1 yıllık Genel Müdürlük Eğitim Programı’nı tamamlayarak yönetim yetkinliklerini daha da pekiştirdi.

Son olarak Sheraton Grand Adana’da Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Vuslat Dağlı’nın bu önemli pozisyona atanması, Hilton İstanbul Maslak’ın kadın liderlere verdiği önemin ve fırsat eşitliği yaklaşımının bir göstergesi olarak tanımlandı.











