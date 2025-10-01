Hindistan faiz oranını değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentilerle uyumlu olarak yüzde 5,5'te sabit bıraktı.

Hindistan Merkez Bankası (RBI), gösterge repo faiz oranını yüzde 5,50'de sabit tuttu.

Bu karar, Haziran ayındaki büyük bir indirimden sonra üst üste ikinci kez faiz oranında değişikliğe gidilmemesi anlamına geliyor.

Para Politikası Kurulu, oybirliğiyle faiz oranını ve para politikası duruşunu nötr olarak koruma yönünde karar aldı.

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, alınan kararın gerekçesi olarak yurt içi gelişmeler ile hızla değişen küresel ekonomik ortamın Hindistan'daki büyüme-enflasyon dinamiklerini değiştirdiğini ve gümrük vergilerinin ihracatı etkilemesinin beklendiğini belirtti.