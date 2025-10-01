Hindistan faiz oranını değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentilerle uyumlu olarak yüzde 5,5'te sabit bıraktı.

1.10.2025 11:33:110
Paylaş Tweet Paylaş
Hindistan faiz oranını değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası (RBI), gösterge repo faiz oranını yüzde 5,50'de sabit tuttu.

Bu karar, Haziran ayındaki büyük bir indirimden sonra üst üste ikinci kez faiz oranında değişikliğe gidilmemesi anlamına geliyor.

Para Politikası Kurulu, oybirliğiyle faiz oranını ve para politikası duruşunu nötr olarak koruma yönünde karar aldı.

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, alınan kararın gerekçesi olarak yurt içi gelişmeler ile hızla değişen küresel ekonomik ortamın Hindistan'daki büyüme-enflasyon dinamiklerini değiştirdiğini ve gümrük vergilerinin ihracatı etkilemesinin beklendiğini belirtti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'de özel sektör istihdamı geçen ay azaldı

ABD'de özel sektör istihdamı geçen ay azaldı

"Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30'un altına indirmeyi planlıyoruz"

"Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30'un altına indirmeyi planlıyoruz"

ABD’de hükümet krizi Fed’in kararlarını zora sokabilir

ABD’de hükümet krizi Fed’in kararlarını zora sokabilir

Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında beklentilere paralel arttı

Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında beklentilere paralel arttı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ekim 2025)

Akbank'ta üst düzey atamalar gerçekleşti

Akbank'ta üst düzey atamalar gerçekleşti

Yorum Yaz