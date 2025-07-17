Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması haftaya imzalanacak

Hindistan ve Birleşik Krallık'ın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı artırmayı amaçlayan bir anlaşma olan Serbest Ticaret Anlaşması'nı önümüzdeki hafta imzalaması bekleniyor.

Hindistan ve Birleşik Krallık, üç yıl süren yoğun müzakerelerin ardından 6 Mayıs 2025'te çığır açıcı bir ticaret anlaşması imzalamıştı. Ticarete konu malların yüzde 90'ına uygulanan gümrük vergilerini düşüren milyarlarca sterlinlik anlaşma, devam eden küresel ticaret zorlukları ortamında her iki ekonomiyi de güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 6 Mayıs 2025'te Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) başarıyla imzalandığını resmen duyurdular ve bu, ikili ticaret ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Önümüzdeki hafta imzalanması bekleniyor

Serbest Ticaret Anlaşması'nın tamamlanmasının ardından İngiltere hükümeti, yeni ticaret anlaşmasının Hindistan ile İngiltere arasındaki ikili ticareti yıllık 25,5 milyar sterlin artırmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın, 2030 Yol Haritası kapsamında Hindistan-Birleşik Krallık iş birliğinin temel taşlarından biri olması bekleniyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için İngiliz Parlamentosu ve Hindistan Kabinesi'nin onayı gerekecek.



