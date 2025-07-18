Hindistan onun sayesinde patates kızartması ihracatında süper güç haline geldi

Patates kızartması Hintli Jitesh Patel'in kaderini değiştirdi ve ürettiği patatesler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Hindistan'ın patates kızartmasında süper güç haline gelmesinde emeği büyük.

18.07.2025 12:11:100
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Hindistan onun sayesinde patates kızartması ihracatında süper güç haline geldi

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Gujarat'ta bir çiftçi ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen Jitesh Patel, BBC'de çıkan habere göre; Hindistan'ın patates süper gücü statüsüne yükselişinde önemli bir rol oynuyor. Zaten ülke dünyanın en büyük ikinci patates üreticisi konumunda.

Asıl yükselen pazar patates kızartması ihracat pazarı

Patel'in yetiştiği Gujarat bugün Kanada devi McCain Foods ve Hindistan'ın en büyük patates kızartması üreticisi HyFun Foods'a ait tesisler de dahil olmak üzere, patates kızartması üreten devasa fabrikalara ev sahipliği yaparak Hindistan'ın patates kızartması üretiminin de başkenti haline geldi. Gujarat'tan patates kızartması onun sayesinde dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Bu yılın Şubat ayında, Hindistan'ın dondurulmuş patates kızartmasının aylık ihracatı ilk kez 20.000 ton sınırını da aştı. Şubat ayına kadar geçen yılda, Hindistan'ın patates kızartması ihracatı bir önceki yıla göre %45 artışla 181.773 tona ulaştı. Patel'in sayesinde asıl yükselen pazar özellikle patates kızartması ihracat pazarı oldu.



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