Hindistan ulusal karantina uygulamasını uzattı

Hindistan Başbakanı Modi, 1.3 milyar kişiyi kapsayan ulusal karantina uygulamasının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

14.04.2020 10:51:000
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Hindistan ulusal karantina uygulamasını uzattı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Salı günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan ve 1.3 milyar kişiyi kapsayan ulusal karantina uygulamasının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Modi, salgının yayılmasının hızlandığı Mart ortasından bu yana yaptığı dördüncü halka seslenişinde, "Ülke krizin olmasını beklemedi," dedi ve "Ekonomik açıdan, maliyet büyük. Ancak Hindistan vatandaşlarının hayatı söz konusu olduğunda, hiçbir kıyas kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Hindistan'da vaka sayısı 10.453'e ve hayatını kaybedenlerin sayısı 358'e çıktı.

Dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan ve Mart'ta sona erecek mali yılda yüzde 5 ile 10 yılı aşkın sürenin en zayıf büyümesini gerçekleştirmeye hazırlanan Hindistan şimdi kayıpların daha da derinleşmesini bekliyor.

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