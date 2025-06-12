Hindistan'da yolcu uçağı düştü: 242 yolcu var

Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki havaalanının yakınında bir uçak düştü. Uçağın İngiltere'ye gittiği yönünde iddialar var ancak bu henüz doğrulanmadı.

Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki havaalanının yakınında bir uçak düştü. Uçağın İngiltere'ye gittiği yönünde iddialar var ancak bu henüz doğrulanmadı. Uçakta 242 yolcu olduğu iddiası da bulunuyor.

Hindistan medyasındaki haberlere Ahmedabad'daki havalimanı yakınlarında İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü. Bazı kaynaklar uçakta 242 yolcunun bulunduğunu öne sürüyor. Uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yerleşim alanına mı düştü?

Sosyal medyadaki videoda siyah dumanların yükseldiği görülüyor. Bir yerleşim alanına düşmüş olabileceği iddiaları da var.

AIR INDIA'DAN İLK AÇIKLAMA

Air India, Londra’ya gitmekte olan uçaklarından birinin bir “olaya” karıştığını açıkladı. Havayolunun açıklamasına göre, Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak, bugün, 12 Haziran 2025 tarihinde bir olaya karıştı.”

Açıklamada ayrıca, havayolu şirketinin daha fazla bilgi toplamakta olduğu ve ilerleyen saatlerde yeni güncellemeler paylaşacağı belirtildi.