Hintli otomotiv devi Tata, İtalyan Iveco'yu satın alıyor

Hint şirketi Tata Motors'u, İtalyan kamyon üreticisinin savunma işini Leonardo'ya ayrı olarak satmayı kabul etmesinin ardından, Iveco'yu 3,8 milyar Euro değerinde bir anlaşmayla satın alacağını bildirdi.

1.08.2025 13:33:460
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Hintli otomotiv devi Tata, İtalyan Iveco'yu satın alıyor

Hintli otomotiv devi Tata, İtalyan Iveco'yu 3.8 milyar Euro'ya alıyor. Aynı zamanda otobüs ve motor üreten Iveco, İtalya'nın Agnelli ailesi tarafından yatırım şirketi Exor aracılığıyla kontrol ediliyor. Exor, Torino merkezli grupta şu anda yüzde 27,1 hisseye sahip ve oy haklarının yüzde 43,1'ini elinde bulunduruyor. Exor, Iveco'daki hissesini Tata'ya devretmeyi kabul etti.

Birleşen grup, yılda 540 bin adetten fazla satış ve yaklaşık 22 milyar euro gelirle önemli bir küresel varlığa sahip olacak.

Geçen yıl gelirlerinin yüzde 74'ünü Avrupa'dan elde eden Iveco, Tata Motors için iyi bir eşleşme olabilir. Hintli üretici binek araç sektöründe Jaguar Land Rover'ı kontrol ediyor, ancak Avrupa ticari araç sektöründe neredeyse hiç varlığı veya üretim ayak izi bulunmuyor.

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