Hırdavat sektörünün hedefi Avrupa pazarı

Dünyada devam eden koronavirüs süreci ve Rusya-Ukrayna gerilimi, ekonomilerden sosyal hayata kadar her alanda derinden hissediliyor. Özellikle enerji alanında dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alan Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir gerilimin olması da enerji sorunu ortaya çıkardı. Koronavirüs süreciyle birlikte başlayan tedarik zincirindeki bozulmaya enerji sorunu da eklenince birçok ülke yeni arayışlara, ihtiyaçlarını da farklı ülkelerden arama yoluna gitti. Yaşanan bu durum Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen ve Türk firmaların yoğun bir katılım gerçekleştirdiği Eisenwarenmesse 2022 Fuarı’nın da ana gündem maddeleri arasında yer aldı. 25-28 Eylül tarihleri arasında düzenlene fuara 106 Türk firma katılırken, Türk firmalar başta Avrupalı alıcılar olmak üzere yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE HIZLI TEDARİK YAPISI İLE ÖN PLANA ÇIKTI

Avrupa’nın içinden geçtiği süreçten Türkiye’nin güçlenerek çıkabileceğini ve ihracattan daha fazla pay alabileceğini ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Eisenwarenmesse 2022 Fuarı’nda değerlendirmeler yaptı. Tecdelioğlu, “106 firma ile Türkiye, fuarın en büyük dördüncü katılımcısı oldu. Fuara Çin 319, Almanya 263, İtalya ise 145 firma ile katıldı. Türkiye, Eisenwarenmesse’ye ilk kez bu kadar büyük bir katılım gerçekleştirdi. Çünkü özellikle Avrupa ülkelerinde Türkiye için yeni fırsatlar var. Hırdavat sektörü olarak geçen yıl 10,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Hırdavat sektörü olarak dünyada beklenen resesyondan fırsat yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Pandemi sonrasında oluşan süreçte Türkiye hızlı tedarik sağlayabilen yapısı sayesinde öne çıkmıştı. Avrupa’da enerji sorunu beklense de Türkiye’nin bu denli etkilenmesi beklenmiyor. Bu iki sebep Türkiye’yi ve özellikle üreticilerimizi Avrupa’da ön plana çıkarıyor.” diye konuştu.

‘KAPASİTE SORUNU YOK, KALİTEMİZ YÜKSEK’

Avrupa’nın birçok ürünü Türkiye’den talep ettiğini dile getiren Çetin Tecdelioğlu, “Avrupa’da resesyon beklenirken, biz bu ülkelere ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye’ye şu anda gelen talepler ‘hızlı teslimat’ olarak geçiliyor. Bunu Türk üreticiler olarak sağlayabiliyoruz. Ayrıca kapasite ve kalite noktasında da çok iyi durumdayız. Bu gelişmelerin bu yılın son çeyreğinde ve 2023’te ihracatta yukarı yönlü ivme yaratmasını bekliyoruz.” dedi.

AVRUPA PAZARINDA GİDİLECEK UZUN YOL VAR

Hırdavatın; otomotivin, beyaz eşyanın, savunma sanayinin ve birçok sektörün tamamlayıcısı olduğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği ülkelerinden de bu sektörler için Türk üreticilere gelecek taleplerin artacağını düşünüyoruz. AB’yi tek ülke olarak görüyoruz. Hırdavat sektörünün dünyadaki büyüklüğü 500 milyar dolar seviyelerinde. Burada AB’nin payı ise 200 milyar dolar civarında. Türkiye ise 200 milyar dolarlık pazardan yüzde 2’lik bir pay alıyor. Hırdavat sektörünün AB ülkelerine ihracatı 4 milyar dolar seviyelerinde. Verilerden de anlaşılacağı üzere Avrupa pazarında gidebileceğimiz uzun bir yol var. Bu yüzden hızlı aksiyonlar alıp, harekete geçmeliyiz. Lojistik merkezlerle ilgili çalışmalı, hızlı teslimatı arttırmalıyız. Ürün kalitemizi beklentiler yönünde arttırmalıyız. Daha çok Ar-Ge çalışması yaparak tasarımlarımızı geliştirmeliyiz. İhracatçı birlikleri olarak şirketlerin içine daha çok Ar-Ge ve inovasyonu sokacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Katma değerli ürünlerin ortaya çıkması için heyecanımız yüksek.”

Avrupa’nın enerji sorunundan dolayı kapanma kaygısı taşıdığını kaydeden Çetin Tecdelioğlu, Avrupa’da birçok firmanın ‘B’ planı yaptığını, Türkiye’deki hırdavat sektörünün de AB’nin ‘B’ planında en önemli yere sahip olduğuna dikkat çekti. Tecdelioğlu, tedarik sıkıntıları ve yaşanan siyasal gelişmeler nedeniyle, Avrupa Ülkelerinin Çin ve Uzakdoğu’ya artık mesafeli yaklaştığını dile getirdi.

HER SANAYİCİ ELEKTRİK ÜRETİCİSİ OLMALI

Türkiye’de şu anda bir enerji sorunu olmasa da gelecek için hazırlanılması gerektiğine vurgu yapan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Şu anda yapılacak en önemli yatırım alanı enerji. Türkiye’de her ne kadar enerji sorunu görünmese de, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Türkiye’deki sanayiciler de bunu düşünerek hareket etmeli, yatırımlarını ona göre planlamalı. Bu konuda verilen desteklerden ve teşviklerden yararlanmalı. Sanayiciler enerji maliyetlerini düşürmek için enerji yatırımlarını devreye almalı. Her sanayici gelecekte elektrik üreticisi de olmalı. Bu sadece enerji maliyetlerini düşürmek için değil, sürdürülebilir bir yapı ve gelecek için de kurgulanmalı.” dedi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan da, Eisenwarenmesse 2022 Fuarı’nda yaptığı açıklamada şu konulara dikkat çekti: “Yüksek enerji gerektiren üretim tarafında Türkiye’ye ciddi talepler gelmeye başladı. Avrupa'daki enerji fabrikalarının neredeyse çoğu kapandı ya da kapanma tarihleri açıklandı. Bu yüzden buradan da bir talep bekliyoruz.”