Hisarcıklıoğlu, çek sorununun çözülmesini istedi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılığı olan çeklerin ödenmemesinin bütün sistemi kilitlediğini belirterek, "Bu sorunun acilen çözülmesini tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz" dedi.

30.04.2021 15:34:000
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Hisarcıklıoğlu, çek sorununun çözülmesini istedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çeklere ilişkin ödeme sorunlarına dikkati çekti.

Karşılığı olan çeklerin ödenmemesinin sistemi olumsuz etkilediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dün yapılan çek düzenlemesi ile ilgili karşılığı olan çeklerin de tahsil edilemediği şikayetleri geliyor. Karşılığı olan çeklerin ödenmemesi bütün sistemi kilitliyor. Bu sorunun acilen çözülmesini, tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz."

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