Hisse senetlerinden kar eden yatırımcı sayısı 10 milyonu geçti

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, "Türkiye'de şirket hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyonu aşan yatırımcı var." dedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, "Türkiye'de şirket hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyonu aşan yatırımcı var." dedi.

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından düzenlenen TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi bu yıl "Yatırımcı İlişkileri ile Fark Yaratmak" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan Arıkan, Türkiye'de kayıtlı yatırımcı sayısının 36 milyon, bakiyeli yatırımcı sayısının ise 10 milyon 600 bin olduğunu söyledi.

Arıkan, pay senedinin doğrudan yatırımcı sayısının 6 milyon 900 bin civarında olduğunu, dolaylı yatırımcı sayısına bakıldığında ise yatırım fonlarına yatırım yapan 5,5 milyona yakın kişi ile 4,5 trilyon liralık bir portföy değerine ulaşıldığını belirtti.

Bu yatırım fonlarının içerisinde çok önemli oranda hisse senedi içeren fonlar olduğunu bildiren Arıkan, "Bizde kayıtlı olmayan bir de BES fonları var. Yani toplamda baktığımız zaman Türkiye'de şirket hisse senetleri, pay senetlerinden kar elde eden 10 milyonu aşan yatırımcı var." açıklamasında bulundu.

Arıkan, yatırımcı ilişkilerinin çok değerli, önemli bir altyapı gerektirdiğine işaret ederek, "Türkiye olarak kurduğumuz bu altyapı, yatırımcı hizmetlerine ilişkin hakikaten çok sağlam, değerli ve önemli." diye konuştu.

SPK'nin liderliği ve düzenleyici kuruluş olarak yön göstermesinin bu anlamda çok kıymetli olduğunun altını çizen Arıkan, şunları kaydetti:

"MKK'nin kuruluşu 2001, operasyona başlaması ise 2005. Neden böyle bir 4 yıllık zaman alıyor? Çünkü biz Türkiye'de sermaye piyasalarını dijitalleştiren şirketiz. Kağıda basılı her ne varsa bunun dijital kayda dönüşmesi sağlanmış oluyor. Dünyada buna benzer yapıları ortaya koyabilen piyasalar, ülkeler pek yok. Yani bu anlamda özgüvenimiz gerçekten üst düzey. Mutfakta olanlar yeterince bilinmiyor. Biz finansal altyapı, teknoloji kurumuyuz. Mutfak tarafında olduğumuz için de MKK yeterince bu anlamda bilinmeyebilir. Finansal okuryazarlık anlamında da bunların bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. 2023 yılı özellikle ne kadar pozitif bir şekilde yatırım sayısında artışla geçti biliyoruz. 2020 Nisan ayında kapanmalar başladığında yatırım sayısı pay senedi için doğrudan yatırımcı sayısı 1,5 milyon kişiye ulaşmamıştı. 1 milyon 400 bin küsur bin civarındaydı. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te ne kadar hızlı bir çıkış tırmanış olduğunu görüyoruz. 2022 yılının sonunda 3 milyonları henüz yeni geçmiştik. 2023 başında 3 milyonluk sayıları pay senedi yatırımcı sayısını yeni konuşuyorduk. 2023'ün başında 3,3 milyonluk oran kasım - aralık son çeyreğinde 8,5 milyonlara geldi ve 2024'ün mayıs ayında 8 milyon 682 bin 998 yatırımcı sayısıyla maksimumu gördük."