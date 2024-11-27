Hissedarlarına mektup gönderdi: Serveti ne olacak?

Ünlü yatırımcı Warren Buffett, ölümünden sonra servetine ne olacağını açıkladı. Şimdiye kadar hazırlanan en ayrıntılı plan ortaya çıktı...

Berkshire Hathaway CEO'su, 94 yaşındaki ünlü yatırımcı hissedarlarına gönderdiği mektupta bir zamanlar rahmetli ilk eşinin kendisinden daha uzun yaşamasını ve servetlerini nasıl dağıtacaklarına onun karar vermesini umduğunu söyledi. Buffett, 60'lı ve 70'li yaşlarında olan üç çocuğunun babalarının servetinin hangi hayırseverlik amaçlarına bağışlanacağına karar verecek kadar uzun yaşamalarını umduğunu da aktardı. Mektuba göre Buffett öldüğünde, servetinin nasıl bağışlanacağına oybirliğiyle karar verme görevi onlarda olacak.

Buffett, çocuklarının servetinin kaderine karar verememesi ihtimaline karşı, üç potansiyel halef mütevelli heyeti de belirledi. Mektupta bu kişilerin isimlerini vermedi ancak yaşlarının çocuklarından küçük olduğunu belirtti.

Buffett, Forbes dergisine göre değeri 150 milyar doları aşan kalan servetinin yüzde 99,5'ini öldüğünde kızı ve iki oğlunun yöneteceği bir hayır kurumuna bağışlamayı planlıyor. Ünlü yatırımcı mektupta "Çocuklarımın beklenen yaşam süreleri 2006'daki vaatten bu yana önemli ölçüde azaldı. Hiçbir zaman bir hanedan yaratmak peşinde koşmak istemedim" diyor.

Reuters'a göre Buffett ayrıca pazartesi günü dört aile vakfına yaklaşık 1,14 milyar dolar değerinde Berkshire hissesi, yani 1.600 adet A sınıfı hisse bağışladı. CNN haberinde "Buffett ayrıca şirketinin 1.600 adet A sınıfı hissesini 2,4 milyon adet B sınıfı hisseye dönüştüreceğini açıkladı. CNN'in haberine göre bu hisselerden 1,5 milyonu merhum ilk eşinin adını taşıyan Susan Thompson Buffett Vakfı'na ve 300.000'i çocuklarının yönettiği üç vakfa bağışlanacak. Hepsi yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde" diyor.

Buffett, 150 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetini istikrarlı bir şekilde bağışlama sözü vermişti. Geri kalanının da ölümünden sonra bağışlanacağını söylemişti.