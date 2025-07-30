Hisseleri zıplatan reklam neden tartışma başlattı?

New York borsasında işlem gören Amerikalı dev moda perakendecisi American Eagle, geçen Çarşamba günü oyuncu Sydney Sweeney’in yer aldığı kampanyayı duyurmasının ardından hisseleri gün içinde önce yüzde 6,2 yükseldi. Hisse senedi rallisi, işlem saatleri sonrasında hızlandı ve Perşembe sabahı da devam etti. Fakat reklam ertesi gün aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir kot pantolon reklamı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. Kampanya, ırkçı imalar taşıdığı iddiasıyla tepkilere yol açtı.

Euphoria ve White Lotus yıldızı Sydney Sweeney'nin yer aldığı yeni bir reklam kampanyası tartışmaların odağında. Peki, neden?

Guardian'ın haberine göre reklam Sweeney’nin American Eagle denim kıyafetleri giydiği görüntülerle başlıyor ve "Sydney Sweeney Has Great Jeans" (Sydney Sweeney’in Harika Kotları Var) başlığıyla sunuluyor. Ancak kampanya, özellikle Instagram’da paylaşılan bir video klip ile daha fazla dikkat çekti. Videoda, sarışın ve mavi gözlü Sweeney, kendisinin yer aldığı bir posterin önünde duruyor. Posterde "Sydney Sweeney has great genes" (Sydney Sweeney’in Harika Genleri Var) yazılı ve "genes" (genler) kelimesi çizilerek yerine "jeans" (kotlar) kelimesi ekleniyor.

Bir diğer videoda ise Sweeney, 'Genler, aileden çocuğa geçer ve genellikle saç rengi, kişilik ve hatta göz rengi gibi özellikleri belirler. Benim kotlarım mavi.' diyor." Ancak bu video, bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

"Jeans” (kot) ve “genes” (genler) kelimeleri arasında kurulan bağlantı bazıları için zekice bir kelime oyunu; bazıları içinse çok daha sorunlu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, reklamın öjenik ve beyaz üstünlüğü ile ilişkili olabileceğini savundu. X platformunda bir kullanıcı, "Mavi gözlü, sarışın, beyaz bir kadını alıp kampanyanızı onun mükemmel genetikleri etrafında şekillendirmeniz garip hissettiriyor, özellikle Amerika’nın şu anki durumu göz önüne alındığında" şeklinde bir yorum yaptı.

Euronews'in haberine göre reklamı eleştirenler "harika genler" kelime oyununun ırkçı çağrışımlar taşıdığını ve beyaz üstünlükçü mesaj taşıdığını söylüyor.

ABD'de bazı muhafazakâr kullanıcılar ise kampanyayı "woke reklamcılığı" yerle bir ettiği için övdü.

ÜRÜN HAKKINDA

American Eagle, Sydney Sweeney ile yapılan işbirliği kapsamında “The Sydney Jean” adlı özel bir kot ürünü piyasaya sürüyor. Bu kotun arka cebinde yer alan kelebek motifi, Sweeney’nin aile içi şiddet farkındalığına olan duyarlılığını simgeliyor. Şirket, bu ürünün satışından elde edilecek gelirin %100'ünün akıl sağlığı üzerine çalışan Crisis Text Line adlı bir kuruluşa bağışlanacak.

American Eagle’ın kampanyası, markanın klasikleşmiş denim ürünlerine odaklanıyor. Şirketin kreatif direktörü Jennifer Foyle, “Sydney Sweeney’nin büyüleyici enerjisiyle, rahatlık, tavır ve biraz da yaramazlık içeren kusursuz bir kombin sunuyoruz” diyerek kampanyanın hedefini paylaştı.

Hisseleri yüzde 15 oranında yükseldi

2025 yılı boyunca yaklaşık %35 değer kaybeden American Eagle hisseleri için bu kampanya ve oluşan yatırımcı ilgisi, toparlanma yönünde bir fırsat olabilir. Reklam çıktığından bu yana şirketin hisseleri %15 oranında yükseldi ve bu da piyasa değerinde tahminen 310 milyon dolarlık bir artışa denk geliyor.

Sydney Sweeney'in sadece Instagram hesabında 25 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



