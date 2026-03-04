Hitit'ten 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Hitit, 2025 yılında satış gelirlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artırarak 41,9 milyon dolara ulaştırdı. Aynı dönemde şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 17,9 milyon dolar olurken, FAVÖK marjı yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

Satış gelirlerinin yüzde 77’si döviz, yüzde 23’ü TL bazında elde edilirken; yurt dışı ve yurt içi gelir dağılımı sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 40 olarak kaydedildi. 2025 yıl sonu itibarıyla Hitit’in nakit ve nakit benzerleri toplamı 12,4 milyon dolar olurken, kiralama yükümlülükleri ve krediler hariç net nakit pozisyonu 6,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Global Ölçekte Büyüyen Operasyonlar

2025 yılı boyunca Hitit, altı kıtada 48 ülkede 68 partner havayoluna hizmet vermeyi sürdürdü. Yıl içinde toplam 11 partner için kurulum projeleri tamamlanırken, yıl sonu itibarıyla mevcut ve yeni partnerler için 12 aktif kurulum projesi yürütüldü. Hitit altyapısı üzerinden gerçekleşen yolcu sayıları bir önceki yıla göre yüzde 26 artış gösterdi. Şirket, IATA ARM / NDC yeni nesil teknoloji standartlarında dünya lideri konumunu 2025 yılında da korudu.

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, 2025 yılı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2025 yılı, Hitit için küresel ölçekte derinleştiğimiz, teknolojik yetkinliklerimizi ileri taşıdığımız ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu daha da güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Havacılık ve seyahat teknolojilerinde hızla değişen dinamikler, çevikliğin ve uzun vadeli stratejik bakışın önemini bir kez daha ortaya koyarken, Hitit olarak bu dönüşümün öncü aktörlerinden biri olmayı sürdürdük. Artan yolcu hacmi ve genişleyen operasyonlarımız, yeni kazanımlarımızın yanı sıra mevcut iş ortaklarımızın büyüyen iş hacimlerinin de bir göstergesi oldu.”

Şirketin güçlü perspektifi ve yetkin insan sermayesinin katkısıyla bütünleşen teknoloji çözümlerini 2025 yılında da geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Karaağaç sözlerine şöyle devam etti: “Öte yandan, son yıllarda kurumsal düzeyde yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası platformlarla koordinasyon içinde küresel ölçekte devam etmektedir. Sosyal sorumluluk projelerimiz de bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçası olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Tüm bu başarıların arkasında, yaklaşık 500 kişilik Hitit ekibinin aynı hedefe, aynı heyecana ve aynı inanca odaklanarak ortaya koyduğu özverili çalışma yer alıyor. Hitit’in güçlü 2025 sonuçlarını açıklarken, başta değerli çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Yenilikçi Teknoloji Yatırımları ve Güçlü Nakit Yapısı

Hitit Mali İşler ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu, 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen teknoloji yatırımları ve finansal yapıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “2025 yılında Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımız toplam 20,6 milyon dolar seviyesine ulaşmış olup, yatırım/ciro oranımız yüzde 49 olarak gerçekleşmiştir. Bu yatırımlar yalnızca ürün kabiliyetimizi güçlendirmekle kalmadı; aynı zamanda ölçek ekonomisi yaratarak maliyet yapımız üzerinde operasyonel kaldıraç etkisi oluşturdu ve gelir artışını destekleyen sürdürülebilir bir altyapı inşa etti.”

Özmutlu, havayolu perakendeciliği alanındaki Oxygen platformunun 50 ülkede canlıya alındığını ve günlük 6 milyar satış teklifi hacmine ulaştığını belirterek, “Ödeme tarafında ise Hitit Ödeme Hizmetleri Platformu (HPO) ile 160 ülkede 91 farklı ödeme sistemiyle entegre şekilde çalışarak yıl genelinde Hitit altyapısı üzerinden 11,5 milyar doları aşan ödeme işlemi gerçekleştirdik. Güçlü nakit pozisyonumuz sayesinde, yeni ürün ve platform yatırımlarını hızla devreye alabilecek bir esnekliğe sahibiz. Önümüzdeki dönemde de kârlılığı, nakit üretimini ve büyümeyi birlikte yöneten dengeli finansal yapımızı koruyarak sürdürülebilir büyüme odağımızla ilerlemeyi hedefliyoruz.” diye ekledi.

Hitit, büyüme stratejisi doğrultusunda ürün geliştirme, satış ve pazarlama yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, 2026 yılına ilişkin olarak dolar bazında ciroda yüzde 25–30 aralığında büyüme, FAVÖK marjında yüzde 43–48 bandında bir seviye, net kâr marjında ise yüzde 25–30 aralığında gerçekleşme öngörüyor. Şirketin tekrarlayan gelir oranına ilişkin tahmini de yüzde 90–95 aralığında.

Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Projeler

Hitit, sürdürülebilirliği iş süreçlerinin ve ürün geliştirme yaklaşımının merkezine yerleştiriyor. Şirket; iklim ve enerji verimliliği odaklı Ar-Ge çalışmaları ile toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim ve spor alanlarında yürüttüğü projelerle çevresel ve sosyal etki yaratmayı hedefliyor. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik stratejilerini düzenli olarak gözden geçirilerek iş yapış biçimlerine entegre eden Hitit, Ağustos 2025’te ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansını kamuoyuyla paylaştı.

Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Uzun Soluklu Yaklaşım

Hitit’in kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasında ise wTech iş birliğiyle genç kadınların teknoloji alanındaki eğitimlerini destekleyen çalışmalar, Darüşşafaka Cemiyeti ile yürütülen istihdam odaklı projeler ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen “Uçan Raketler” programı yer alıyor. Şirket, bu projelerle eğitimde ve sporda fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

İnsan kaynağını stratejik bir değer olarak konumlayan Hitit, yüksek çalışan kıdemi ve memnuniyetiyle sektörden ayrışıyor. Orta ve üst düzey yöneticilerde ortalama kıdem süresi 11,6 yıla ulaşırken, bilişim çalışanlarının ortalama kıdemi sektör ortalamasının üzerinde seyrediyor.

2025 Faaliyet Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı

Hitit, 2025 yılı boyunca yürüttüğü finansal, operasyonel ve stratejik faaliyetleri kapsayan 2025 Faaliyet Raporu’nu da yayımladı. Şirketin yıl içindeki performansına, yatırımlarına ve faaliyet alanlarına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı raporun tamamına link üzerinden erişilebiliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl ilkini yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 2025 versiyonu da kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları TSRS 1 ve TSRS 2 ile uyumlu olarak hazırlanan raporda, ayrıca Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) tarafından geliştirilen sektör bazlı kriterler de dikkate alındı. Hitit’in çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını bütüncül bir çerçevede ortaya koyan rapora link üzerinden ulaşılabiliyor.